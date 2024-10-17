Александр Юрпалов покинул пост директора Музея искусств Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Александр Юрпалов покинул пост директора Удмуртского республиканского музея искусств по собственному желанию. Об этом «Сусанину» сообщили в учреждении культуры.

Напомним, он приступил к обязанностям руководителя 6 апреля 2023 года. До этого он работал замдиректора Гуманитарного лицея Ижевска и занимал руководящие должности в ряде музеев.

До назначения Минкультом Удмуртии нового директора его обязанности будет исполнять замдиректора Анастасия Вячеславовна Сергеева.