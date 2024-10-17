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Александр Юрпалов покинул пост директора Музея искусств Удмуртии

10:00, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Александр Юрпалов покинул пост директора Музея искусств Удмуртии
10:00, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей искусств Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
251
0

Он проработал в должности полтора года.

Ижевск. Удмуртия. Александр Юрпалов покинул пост директора Удмуртского республиканского музея искусств по собственному желанию. Об этом «Сусанину» сообщили в учреждении культуры.

Напомним, он приступил к обязанностям руководителя 6 апреля 2023 года. До этого он работал замдиректора Гуманитарного лицея Ижевска и занимал руководящие должности в ряде музеев.

До назначения Минкультом Удмуртии нового директора его обязанности будет исполнять замдиректора Анастасия Вячеславовна Сергеева.

10:00, 17 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей искусств Удмуртии