Новым директором Музея искусств Удмуртии стал Александр Юрпалов

К своим обязанностям он приступил 6 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств возглавил Александр Юрпалов. Как сообщил «Сусанину» министр культуры республики Владимир Соловьёв, к своим обязанностям новый директор приступил в четверг, 6 апреля.
Александр Юрьевич Юрпалов родился в 1985 году. Окончил исторический факультет УдГУ. Работал в Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.
В 2014 – 2016 годах был директором Сарапульского музея-заповедника.
В 2017 – 2019 годах — замдиректора по научно-методической работе Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда.
В 2019 – 2021 годах — заведующий Приозерским филиалом музея-крепости «Корела».
До последнего времени работал замдиректора АМОУ «Гуманитарный лицей» Ижевска.
Выступает как эксперт-политолог в республиканском Центре новых политических технологий.
Напомним, место директора УРМИИ стало вакантным с 1 марта, когда свой пост покинула Вера Вахрушева.