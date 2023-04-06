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Новым директором Музея искусств Удмуртии стал Александр Юрпалов

16:20, 06 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Новым директором Музея искусств Удмуртии стал Александр Юрпалов
16:20, 06 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей искусств Удмуртии
Фото: vk.com/yurpalov85
128
0

К своим обязанностям он приступил 6 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств возглавил Александр Юрпалов. Как сообщил «Сусанину» министр культуры республики Владимир Соловьёв, к своим обязанностям новый директор приступил в четверг, 6 апреля.

Александр Юрьевич Юрпалов родился в 1985 году. Окончил исторический факультет УдГУ. Работал в Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.

В 2014 – 2016 годах был директором Сарапульского музея-заповедника.

В 2017 – 2019 годах — замдиректора по научно-методической работе Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда.

В 2019 – 2021 годах — заведующий Приозерским филиалом музея-крепости «Корела».

До последнего времени работал замдиректора АМОУ «Гуманитарный лицей» Ижевска. 

Выступает как эксперт-политолог в республиканском Центре новых политических технологий.

Напомним, место директора УРМИИ стало вакантным с 1 марта, когда свой пост покинула Вера Вахрушева.

16:20, 06 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей искусств Удмуртии