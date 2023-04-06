Новым директором Музея искусств Удмуртии стал Александр Юрпалов

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Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха

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Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов»

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