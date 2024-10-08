Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию будут привлекать туристов из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Сейчас прорабатывается сотрудничество в сфере туризма с Узбекистаном и Республикой Беларусь, а также идёт разработка туристических маршрутов для гостей из Индии, Китая и других стран.

Напомним, в Удмуртии вырос турпоток с 877 тысяч гостей в 2023 году до 1,3 млн гостей за 9 месяцев 2024 года. Произошло увеличение среднего чека туриста за одни сутки пребывания в Удмуртии с 5 тыс. рублей в 2023 году до 6 тыс. в 2024 году, увеличение средней продолжительности путешествия по Удмуртии с 1,5 до 2,2 суток за год.

Этому способствуют региональные проекты, например, открытие речного сообщения на «Метеорах» между Удмуртией и Татарстаном, организация ежегодных автопробегов Ижевск-Воткинск и зимней акции «Путешествуй по Удмуртии» (0+), стимулирующих автотуризм. Открылся также Туристско-информационный центр, который упрощает путешествия по региону.

Кроме того, организован тестовый запуск тематического ретропоезда «Чайковский Экспресс» (0+), который привезёт туристов на родину Петра Чайковского. «Тестовый запуск ретропоезда состоится уже 17-20 октября, мы убедились в востребованности этого туристического продукта: билеты на все поездки были раскуплены за 1 день», – рассказывает министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. Регулярные поездки планируют начать в 2025 году.