В рамках «Больших гастролей» в Ижевск приедет Театр кукол Республики Саха

Ижевск. Удмуртия. Театр кукол Республики Саха покажет свои спектакли в Ижевске. Об этом сообщает Минкультуры России.

«Большие гастроли» организованы согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры страны. Отмечается, что благодаря такому плану жители отдаленных городов и малых населенных пунктов могут посмотреть лучшие постановки российских и русских зарубежных театров, а также концерты выдающихся отечественных коллективов.

В 2023 году 277 театров и 66 коллективов провели гастроли в 89 регионах России. За год было проведено 2474 спектаклей и концертов.

Театр кукол Республики Саха покажет свои постановки в Ижевске в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров. С 25 по 29 сентября на сцене Государственного театра кукол Удмуртии можно будет увидеть кукольный спектакль по мотивам героического эпоса «Играем в Олонхо» (6+), спектакль в куклах «Старуха Изергиль» (12+) и драматичный спектакль «Sogotokh» («Соготох») (16+).