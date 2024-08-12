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В рамках «Больших гастролей» в Ижевск приедет Театр кукол Республики Саха

12:20, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В рамках «Больших гастролей» в Ижевск приедет Театр кукол Республики Саха
12:20, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#спектакли
Фото: unsplash.com (Martin de Arriba)
65
0

На сцене Государственного театра кукол Удмуртии артисты покажут три постановки.

Ижевск. Удмуртия. Театр кукол Республики Саха покажет свои спектакли в Ижевске. Об этом сообщает Минкультуры России. 

«Большие гастроли» организованы согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры страны. Отмечается, что благодаря такому плану жители отдаленных городов и малых населенных пунктов могут посмотреть лучшие постановки российских и русских зарубежных театров, а также концерты выдающихся отечественных коллективов. 

В 2023 году 277 театров и 66 коллективов провели гастроли в 89 регионах России. За год было проведено 2474 спектаклей и концертов. 

Театр кукол Республики Саха покажет свои постановки в Ижевске в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров. С 25 по 29 сентября на сцене Государственного театра кукол Удмуртии можно будет увидеть кукольный спектакль по мотивам героического эпоса «Играем в Олонхо» (6+), спектакль в куклах «Старуха Изергиль» (12+) и драматичный спектакль «Sogotokh» («Соготох») (16+). 

12:20, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр\n#спектакли