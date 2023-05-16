Певец из Глазова вышел в финал шоу «Ты супер! 60+»

Глазов. Удмуртия. Певец из Глазова Владимир Волков вышел в финал международного конкурса «Ты супер! 60+» (6+). Об этом сообщил в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Отметим, что в третьем сезоне международного музыкального проекта «Ты супер! 60+» на сцене выступит 41 участник из России, Белоруссии, Канады и Израиля в возрасте от 60 до 83 лет.

В первом эфире телепередачи Владимир Волков выступил с песней «Что так сердце растревожено». Следующий выпуск шоу пройдёт в воскресенье, 20 мая, в 20:20 МСК на телеканале «НТВ».