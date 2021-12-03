Зимний волшебник: топ-5 фактов о Тол Бабае

Что мы не знаем об удмуртском Дед Морозе?
Шаркан. Удмуртия. В Удмуртию пришла зима, а это значит, что до Нового года осталось меньше 30 дней. В России главным сказочным персонажем праздника является Дед Мороз из Великого Устюга, но такой же персональный волшебник есть и в Удмуртии — любимец детей и взрослых Тол Бабай.
Сначала он был один, поэтому попросил метель о помощи, и она соткала из снежинок Лымы Ныл — удмуртскую Снегурочку. Девушка стала помогать зимнему волшебнику, а позднее к ней присоединились и другие герои удмуртских сказок: Обыда — Баба Яга, Нюлэсмурт — леший и Вумурт — Водяной. Все они теперь живут вместе и круглый год проводят праздники в усадьбе в Шаркане.
Многие жители Удмуртии слышали легенду о появлении Тол Бабая, но ИА «Сусанин» решило собрать несколько интересных фактов об удмуртском Дед Морозе — единственном алангасаре, оставшемся на Земле.
В свой день рождения он ест торт из мороженого
Тол Бабай привык радовать детей и дарить им подарки, но есть один день в году, когда все внимание достается ему. 8 декабря, в день рождения удмуртского волшебника, его помощники устраивают праздник для Тол Бабая. Они поют песни, танцуют, веселятся и дарят имениннику торт из мороженого, который он очень любит.
Волшебник разносит подарки пешком
Подарки для детей Тол Бабай разносит пешком, а чтобы волшебник успел поздравить всех, в новогоднюю ночь волшебные часы дарят ему дополнительный час.
А вот в дальних поездках к своим «коллегам» Тол Бабаю помогают лоси, которые являются неофициальным символом Удмуртии. И именно поэтому на посохе волшебника вырезана голова лося.
Фиолетовая шуба — не просто так
Тол Бабая можно легко отличить от других Дед Морозов по яркой фиолетовой шубе. Считается, что этот цвет символизирует его родину — Шарканский район, а также это особый цвет материального благополучия у удмуртов.
Волшебный посох исполняет желания
Изогнутый и потертый от долгих странствий посох Тол Бабая может творить чудеса. Достаточно прикоснуться к нему и загадать свое желание, тогда оно обязательно сбудется. Но чаще всего желания загадывают девушки, которые хотят удачно выйти замуж или забеременеть.
Тол Бабай однажды выступил на телевидении
В декабре 2017 года за 5 дней до нового 2018 года в эфире телеканала ОРТ появился Тол Бабай. Он прочитал стихотворение, в котором поздравил жителей России с наступающим Новым годом.
Волшебник сказал:
«Я — потомок алангасаров — добрый дедушка Тол Бабай.
Живу в лесу я — тут моя обитель,
Удмуртских сказок я хранитель.
Летом сказки собираю,
Зимой деток забавляю.
Я поздравляю всех зрителей общественного телевидения России с новым 2018 годом!»
Посмотреть часть эфира с его участием можно по ссылке.