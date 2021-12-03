Зимний волшебник: топ-5 фактов о Тол Бабае

Что мы не знаем об удмуртском Дед Морозе?

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртию пришла зима, а это значит, что до Нового года осталось меньше 30 дней. В России главным сказочным персонажем праздника является Дед Мороз из Великого Устюга, но такой же персональный волшебник есть и в Удмуртии — любимец детей и взрослых Тол Бабай.

Сначала он был один, поэтому попросил метель о помощи, и она соткала из снежинок Лымы Ныл — удмуртскую Снегурочку. Девушка стала помогать зимнему волшебнику, а позднее к ней присоединились и другие герои удмуртских сказок: Обыда — Баба Яга, Нюлэсмурт — леший и Вумурт — Водяной. Все они теперь живут вместе и круглый год проводят праздники в усадьбе в Шаркане.

Многие жители Удмуртии слышали легенду о появлении Тол Бабая, но ИА «Сусанин» решило собрать несколько интересных фактов об удмуртском Дед Морозе — единственном алангасаре, оставшемся на Земле.

В свой день рождения он ест торт из мороженого

Тол Бабай привык радовать детей и дарить им подарки, но есть один день в году, когда все внимание достается ему. 8 декабря, в день рождения удмуртского волшебника, его помощники устраивают праздник для Тол Бабая. Они поют песни, танцуют, веселятся и дарят имениннику торт из мороженого, который он очень любит.

Волшебник разносит подарки пешком

Подарки для детей Тол Бабай разносит пешком, а чтобы волшебник успел поздравить всех, в новогоднюю ночь волшебные часы дарят ему дополнительный час.

А вот в дальних поездках к своим «коллегам» Тол Бабаю помогают лоси, которые являются неофициальным символом Удмуртии. И именно поэтому на посохе волшебника вырезана голова лося.

Фиолетовая шуба — не просто так

Тол Бабая можно легко отличить от других Дед Морозов по яркой фиолетовой шубе. Считается, что этот цвет символизирует его родину — Шарканский район, а также это особый цвет материального благополучия у удмуртов.

Волшебный посох исполняет желания

Изогнутый и потертый от долгих странствий посох Тол Бабая может творить чудеса. Достаточно прикоснуться к нему и загадать свое желание, тогда оно обязательно сбудется. Но чаще всего желания загадывают девушки, которые хотят удачно выйти замуж или забеременеть.

Тол Бабай однажды выступил на телевидении

В декабре 2017 года за 5 дней до нового 2018 года в эфире телеканала ОРТ появился Тол Бабай. Он прочитал стихотворение, в котором поздравил жителей России с наступающим Новым годом.

Волшебник сказал:

«Я — потомок алангасаров — добрый дедушка Тол Бабай.

Живу в лесу я — тут моя обитель,

Удмуртских сказок я хранитель.

Летом сказки собираю,

Зимой деток забавляю.

Я поздравляю всех зрителей общественного телевидения России с новым 2018 годом!»

Посмотреть часть эфира с его участием можно по ссылке.