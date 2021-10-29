Музей-заповедник «Иднакар» в Удмуртии занимается реализацией онлайн-тура по городищу Иднакар

Музей-заповедник является памятником федерального значения.

Глазов. Удмуртия. Музей-заповедник «Индакар» занимается реализацией проекта «Онлайн-тур «Иднакар опен-эйр», который в этом году победил в грантовом конкурсе Фонда Владимира Потанина «Общее дело».

Ограничения в эпоху пандемии коронавируса многих застали врасплох. Музей-заповедник рисковал остаться без посетителей. Тогда команда музея стала мыслить креативно и решила пойти в ногу со временем. Так появился онлайн-тур по городищу Индакар. Это «виртуальные археологические раскопки» с элементами геокешинга. Это возможность нестандартно прикоснуться к археологическому наследию.

«Иднакар опен-эйр» проходит по территории, где археологи в разные годы находили предметы, которые затем вошли в коллекцию этого уникального музея.

Команде проекта удалось объединить традиционную экскурсию с поисковой игрой. Кроме того, сюда включён геокешинг — туристическая игра, в ходе которой участникам предстоит найти виртуальные клады.

С помощью онлайн-тура гости музея смогут увидеть материальное наследие средневековых жителей Чепецких городищ и коллекцию артефактов IX-ХIII веков, которую нашли археологи. По сути, посетитель сам становится первопроходцем и может принять участие в «виртуальных археологических раскопках» и найти предметы в 3D.

15 августа 2021 года состоялась вторая тест-сессия, которая проводились в ходе реализации онлайн-проекта. Из участников сформировали фокус-группы. Им предстояло искать на территории городища клады — модули с QR-кодом. Предметы были спрятаны организаторами виртуально, то есть в реальности в землю их никто не закапывал. В QR-коде зашифровали информацию с интересным рассказом о найденном предмете. Также участники могли увидеть реалистичное 3D-изображение оригинала.

Поисками предметов занимались самые разные любители приключений: молодёжь, семьи с детьми, творческие люди и путешественники-индивидуалы. В начале игры участники получили на телефон SMS с GPS-привязкой и подсказкой-ориентиром точки расположения одного модуля.

Если модуль найден правильно, то после сканирования QR на телефон приходит следующая точка с подсказкой. Участник, собравший все 6 QR-модулей, получает секретную ссылку, где расположена виртуальная экскурсия по основной экспозиции, созданная с применением 3D и Режиме 360°. Это не просто путешествие по музею — она проходит в формате 3D, что позволяет ощутить себя внутри музея, как будто в реальности.

Авторы проекта убеждены, что в дальнейшем он придётся по нраву любителям отдыха, вело- и автопутешественникам, организованным тургруппам и путешественникам-одиночкам всех возрастов. А для маломобильных посетителей такой же тур разработан на территории парка «Крепость богатыря Идны, который находится у здания музея-заповедника «Иднакар».