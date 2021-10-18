В музее-заповеднике Сарапула планируется капитальный ремонт

Проект реконструкции старейшего музея Удмуртии обсудили в министерстве культуры России.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапульском музее-заповеднике планируется провести капитальный ремонт. Проект может быть реализован в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. В ходе переговоров обсуждались перспективные направления развития культуры в республике. В том числе рассматривались проекты по строительству новых и реконструкции действующих учреждений этой сферы.

Участники совещания обсудили возможность строительства трех новых сельских культурных центров в районах Удмуртии. Также в числе важных проектов Александр Бречалов назвал капитальный ремонт Сарапульского историко-культурного и художественного музея-заповедника.

Музей-заповедник в Сарапуле является старейшим среди своих собратьев в Удмуртии. Архитектурный комплекс музея объединяет несколько исторических зданий, здесь ведется большая научная, просветительская и выставочная деятельность.

Обновление учреждения глава республики назвал одной из приоритетных задач. «У нас имеется проектно-сметная документация, рассчитываем, что нам удастся в ближайшие годы провести ремонт объекта», - сообщил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии поблагодарил Ольгу Любимову за ту поддержку, которое оказывает министерство культурным проектам, реализуемых в регионе.

Так, в республике в рамках мероприятий, предусмотренных нацпроектом, продолжается модернизация учреждений культуры. В частности, Воткинске к концу 2021 года планируется завершить капитальный ремонт здания хорового отделения детской школы искусств №2. Также близятся к концу работы по реконструкции Театра юного зрителя. После серьезной модернизации открылась Национальная библиотека Удмуртии.

В свою очередь Ольга Любимова подчеркнула, что в Удмуртии уделяется большое внимание сфере культуры, создается современная и доступная инфраструктура. «Очень ценно, что нам с вашей командой удается оперативно решать различные вопросы. Со своей стороны, готовы и дальше оказывать вам поддержку», - отметила глава Минкультуры России.