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В Удмуртии для осужденных провели конкурс изобразительного искусства

17:10, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии для осужденных провели конкурс изобразительного искусства
17:10, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
49
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#конкурс\n#картины\n#живопись
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике
49
0

Призовые места заняли 5 человек из 13.

Ижевск. Удмуртия. Для осужденных в исправительных учреждениях УФСИН России по Удмуртии провели конкурс изобразительного искусства. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Свои творческие способности показали 13 человек. На большинстве работ были изображены пейзажи.

Первое место заняла картина осужденного из исправительной колонии №1, на втором месте сразу две работы осужденных, из ИК-5 и ИК-7. Третье место поделили осужденные из лечебно-исправительного учреждения №4 и колонии-поселения №11.

Также комиссия обратила внимание на участников конкурса, которые показывали свои успехи в течение трех лет. В номинации «Стремление к победе» награды достались осужденным из Ижевской воспитательной колонии и исправительной колонии №12. По мнению комиссии, картины из этих учреждений могут занять призовые места в будущем.

17:10, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
49
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#осужденные\n#конкурс\n#картины\n#живопись
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