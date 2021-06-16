Актеры театра вместе со своими куклами пройдут по улицам Ижевска

Шествие приурочено к завершению 86 театрального сезона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 июня театральная труппа вместе со своими куклами появится на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Шествие начнется в 11:00. Кукловоды пройдут по улице Советской, Коммунаров, через сквер Вечного огня к улице Красногеройской и дойдут до бульвара Гоголя. Дороги в этот день перекрывать не будут, труппа пройдет по пешеходным зонам.

С 11.00 до 15.00 на Бульваре Гоголя будут работать интерактивные площадки. Горожане смогут посмотреть танцевальные баттлы и шоу уличных артистов, посетить книжную лавку и шатер сказок и встретиться с кукольниками. Также жители Ижевска смогут принять участие в мастер-классах от художников и занятиях по сценическому движению и речи.