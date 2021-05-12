Чипсон, Кракатук и экскурсия-триллер: программа «Ночи музеев» в Удмуртии

«Сусанин» выяснил, что ждет жителей республики в музейную ночь.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская «Ночь музеев» пройдет в Удмуртии более чем на 40 площадках. Культурно-просветительский проект охватит все города и районы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Основные мероприятия состоятся в субботу, 15 мая.

«Больше чем музей» - такой вектор задали в этом году организаторы акции «Ночь музеев». Ее цель - обратить внимание людей всех возрастов, что музеи - это не просто хранилища и выставка артефактов и находок археологов, но центры культурных, научных и технических достижений.

Познавательные и развлекательные программы для своих посетителей подготовили сотрудники 32 музеев республики и 10 их филиалов. Ознакомиться с полной программой акции в Удмуртии можно на сайте министерства культуры и туризма республики. Пока же «Сусанин» расскажет о центральных площадках «Ночи музеев-2021».

Оговоримся сразу: ряд мероприятий сотрудники музеев проводят не безвозмездно, так что информацию лучше уточнять. Полезные ссылки прилагаются.

Разножанровую программу представит 15 мая Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда. Посетителей ждут мастер-классы по игре на народных инструментах и живописи, музейная вечерка, откровенный разговор об астрологии и лекция о судьбе академика Сахарова.

В музейно-выставочном комплексе имени Калашникова с 13:00 стартует «Большая георгиевская игра». Музей разделят на военно-прикладные площадки, где можно будет потренироваться в разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из лука и арбалета, снаряжении пистолетного магазина, а также примерить экипировку солдата-десантника. Кроме того, здесь состоится спектакль детского инклюзивного театра «Алиса», праздничный концерт, шоу научных развлечений и фейерверк.

Выставка работ Сальвадора Дали сейчас проходит в Ижевске, поэтому творчество эксцентричного испанца станет главной темой праздника в республиканском музее изобразительных искусств. Гостей музейной ночи ждет пленэр, мастер-класс по реставрации произведений искусства, парковая развлекательная программа.

«Творить умеет каждый» - такой лейтмотив можно задать программе музейных бдений в выставочном центре «Галерея». С полудня здесь откроются мастер-классы для детей по созданию мифических персонажей и мультгероев. Кроме того, все желающие смогут налепить глиняных котиков и раскрасить свою одежду. Завершится вечер в «Галерее» концертом в стиле блюз с элементами рок-психоделики.

Ценителей народного искусства и свежего воздуха с радостью встретят 15 мая в музее-заповеднике «Лудорвай». В 10:00 здесь уже начнут работать мастер-классы по изготовлению кукол, оберегов и уникального удмуртского музыкального инструмента чипсона. Центральным событием музейного дня станет X республиканский фольклорный фестиваль «Ильинский хоровод». Завершится праздник в «Лудорвае» посиделками у костра, после чего желающих ждет экскурсия по ночному лесу при свете луны и керосиновой лампы.

Разгадкой тайн старинных особняков и поисками клада смогут заняться в музейную ночь гости усадьбы семьи Чайковских в Воткинске. С 18:00 в старинном музыкальном доме посетителей ждут экскурсия-квест, экскурсия-расследование и даже экскурсия-триллер. Несмотря на мистический настрой праздника, детей можно смело брать с собой. Во-первых, в музее, как всегда, будет много хорошей музыки, во-вторых, ребята смогут попробовать себя в роли скульпторов и садоводов, а еще узнают, как расколоть волшебный орех Кракатук.

Всероссийская «Ночь музеев». 15 мая 2021 года.

Национальный музей Удмуртской Республики им. К.Герда

11:00 - 12:00 Мастер-класс по народным инструментам «Звучащая традиция» творческого объединения «Ижевский завод».

17:00 - 23:00 Акция «Ночь музеев - 2021».

18:15 - 19:00 «Музейная вечорка» во дворе Арсенала от творческого объединения «Ижевский завод».

19:00 - 21:00 «Звезды говорят» (астрологи о будущем) на выставке «Мне бы в космос полететь...».

19:30 - 20:00 Мастер-класс от клуба любителей крезя на выставке «Музыкальное путешествие».

19:30 - 21:30 Мастер-класс от художника Дениса Никонова «Портрет инженера» (масло) на выставке «Города начинались с заводов».

19:00 - 20:00 Мастер-класс «Весенний переполох» (текстиль) на выставке «Все дело в шляпке».

18:30 - 21:30 Экспресс-экскурсии на экспозициях и выставках музея.

20:00 Лекция «Академик Андрей Сахаров – человек эпохи» на выставке «Мы ковали Победу в тылу».

19:00 – 20:30 Автобусная экскурсия «Ижевск вечерний».

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова

13:00 - 17:00 Большая Георгиевская игра.

13:00 - 17:00 Активити-зоны на площадке музея (разборка/сборка АК, стрельба из лука и арбалета, снаряжение пистолетного магазина, примерка экипировки солдата-десантника).

14:00 - 18:00 Музейный квиз, викторины и мастер-классы.

11:00 - 14.00 Экскурсии по выставкам.

15:00 Спектакль «Старый чердак» в исполнении артистов инклюзивного театра «Алиса» школы № 77.

19:00 Праздничный концерт.

21:00 Шоу-программа от «Лаборатории научных развлечений».

21:45 Фаер-шоу.

22:00 Фейерверк.

22:15 Авторская экскурсия С.В. Похомова по выставке «Космос: наука и жизнь».

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

18:00 - 19:00 Пленэр в парке музея.

21:00 - 22:00. Выставка «Профессия реставратор». Мастер-класс от реставратора.

18:00 - 22:00 Фотозона в рамках выставки «Природный календарь».

18:00 - 23:00 Флешмоб «В стиле Дали».

19:00 - 20:00 Просмотр фильма об искусстве.

20:00 - 22:00 Развлекательная программа в парке.

Выставочный центр «Галерея»

12:00 - 13:00 Мастер-класс для детей по созданию мифического персонажа (6+) Проводит художник Образцова Анна.

Выставка «Где прячутся удмурты» (Открытый зал)

13:00 - 14:00 Детский интерактив (6+). Увлекательное занятие для детей по мультфильмам студии «Дисней».

14:00 - 15:00 Выставка «О принцах и принцессах» (Малый зал). Авторская экскурсия по выставке (12+). Коллекционер Анна Васильева расскажет об истории появления коллекции и особенностях своих кукол.

15:00 - 16:00 Музыкальная суббота (0+). Концерт проводит Республиканский музыкальный колледж.

15:00 - 16:00 Мастер-класс по созданию глиняного панно «Котик» (12+). Проводит мастер-керамист Митрофанова Лариса.

17:00 - 20:00 Мастерская кастомизации (6+). Посетители смогут украсить принесенную с собой одежду и аксессуары с помощью трафаретов и акриловой краски.

17:00 - 20:00 Арт-баттл "Банный день" (16+) Зрители увидят, как приглашенные художники соревнуются в написании натурной постановки.

18:00 – 19:30 Экскурсия по Генеральскому дому (музей Ижевска).

20:00 Открытие выставки Р. Постникова «Природоведение».

20:00 - 21:00 Концерт от группы Köt Kubitz... (12+) Блюз, фолк, психоделик-рок.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

12:00 - 14:00 Тематическая экскурсия «Музейные профессии». (Знакомство с музейными профессиями: экскурсовод, главный хранитель, реставратор, архитектор, научный сотрудник).

10:00 - 20:00 Выставка «Бесценный дар». (Коллекция бесермянских и башкирских предметов, костюмных комплексов, поступивших в фонды музея в 2020 г.).

14:00 - 17:00 X Республиканский фольклорный фестиваль «Ильинский хоровод». (Концерт участников фестиваля, хороводный пляс).

Мастер-классы

10:00 - 12:00 Изготовление кукол-закруток.

12:00 - 14:00 Изготовление удмуртского музыкального инструмента чипсон.

14:00 - 16:00 Изготовление браслета – оберега.

16:00 - 21:00 У «Матрешкиной мамы» (роспись по дереву, ткани, стеклу).

19:00 - 21:00 Деревенский пикник. (Легенды, байки, песни у костра. Заводилы вечера - фольклорные ансамбли «Ленок» ДШИ №2 и «Радолад»)

21:00 – 23:00 Экскурсия «Тайны ночного музея». (Ночная экскурсия по лесным тропинкам при освещении луны и керосиновой лампы).

Музей-усадьба П.И. Чайковского (Воткинск).

«Мистика ночной усадьбы». Время проведения: 18:00 - 23:00.

18:00 - 19:30 Экскурсия-расследование «Что таит в себе старый дом?».

18:00 - 20:30 Театральное шоу для детей «Волшебный орех Кракатук».

20:00 - 21:30 Экскурсия-триллер «Лицом к лицу со страхом».

18:00 - 22:00 игра-беседа «Коты и тараканы».

19:00 - 20:00 Концерт эстрадно-джазового оркестра.

20:00 - 22:30 Концерт вокального дуэта Натальи и Федора Кочкиных.

Выставка «Allians. Точка зрения» воткинского художника Александра Бусова. Перфоманс автора на тему «Мистика ночного города».

Интерактивная выставка «Вся наша жизнь – игра!» совместно с государственным театром кукол УР.

Мастер-класс по созданию браслета – оберега.

Мастер – класс по изготовлению броши из гипса.

Мастер-класс для юного садовода.

Квест «Отыскать клад Самюиля Пенна» для самостоятельного прохождения по территории усадьбы.