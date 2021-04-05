В селе Вавож откроют детскую мини-киностудию

Фильмы и анимация будут только на удмуртском языке.

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож откроют мини-киностудию «Удмурт флэш анимация». Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Студия расположится в местной библиотеке, а сценаристами, художниками, режиссерами и операторами станут местные школьники. Они создадут фильмы и анимацию о национальных нарядах, традициях и кухне, и все исключительно на удмуртском языке. А помогут детям профессиональные клипмейкеры, педагоги родного языка и просто активные жители села.

Посмотреть творения юных кинодеятелей можно будет в социальных сетях.