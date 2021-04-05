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В селе Вавож откроют детскую мини-киностудию

16:35, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В селе Вавож откроют детскую мини-киностудию
16:35, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
157
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#Вавож\n#Удмуртия\n#кино\n#мультфильмы\n#фотосъемка\n#дети\n#анимация
Фото: pixabay.com
157
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Фильмы и анимация будут только на удмуртском языке.

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож откроют мини-киностудию «Удмурт флэш анимация». Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Студия расположится в местной библиотеке, а сценаристами, художниками, режиссерами и операторами станут местные школьники. Они создадут фильмы и анимацию о национальных нарядах, традициях и кухне, и все исключительно на удмуртском языке. А помогут детям профессиональные клипмейкеры, педагоги родного языка и просто активные жители села.

Посмотреть творения юных кинодеятелей можно будет в социальных сетях.

16:35, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
157
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#кино\n#мультфильмы\n#фотосъемка\n#дети\n#анимация