Ижевский театр незрячих «Мечтатели» сможет принять в свой коллектив ещё 100 человек

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Ижевск. Удмуртия. Проект ижевского театра незрячих «Мечтатели» победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Согласно описанию проекта на сайте Фонда, планируется создать авторский спектакль с сюжетной линией на основе легенд удмуртского народа для учащихся 1-2 классов с современным музыкальным оформлением на основе народных песен.

В реализации примут участие члены ижевского Общества слепых в возрасте от 35 до 45 лет и от 60 до 75 лет, многие из которых долгие годы участвовали в хоровых коллективах и другой самодеятельности. За время своей творческой деятельности им удалось накопить богатый культурный багаж, в том числе и из удмуртских народных песен.

«Очень здорово, что наши девчонки в возрасте 70-80 лет смогут внести вклад в развитие удмуртской культуры и передать свои знания подрастающему поколению. А еще почувствовать себя звездами, посетить студию звукозаписи и получить массу новых впечатлений», — говорится в сообщении театра.

С 1 сентября в учреждении начнутся занятия по актёрскому мастерству, вокалу, хореографии и инклюзивному танцу для членов ижевского Общества слепых. Театр готов принять в свой коллектив 100 человек, которые смогут влиться в творческий процесс.

Размер гранта составил более 2,8 млн рублей.