Турпроект «Легенда о Золотой Сарапули» из Удмуртии стал одним из победителей фестиваля «Русское поле»

Конкурс проходил в онлайн-формате.

Сарапул. Удмуртия. Туристический проект «Легенда о Золотой Сарапули» от участников из Удмуртии получил приз зрительских симпатий на межрегиональном фестивале «Русское поле». Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

Конкурс был посвящен славянскому искусству и проходил в онлайн-формате. Участники из Сарапула взяли номинацию «Лучший туристический маршрут».

Отметим, что Золотая Сарапуль — сказочно-мифический персонаж, рожденный в музее-заповеднике Сарапула. По задумке, она является лицом туристической карты Сарапула, а также связывает город с речной тематикой. В частности, с легендой о происхождении Камы, чьи главные герои богатырь Кама и его дочь Золотая Сарапуль.

Согласно легенде, богатырь спасал территорию от наводнения и заарканил гору, которая перекрыла течения рек. Герой сформировал русло Камы, когда протащил камень по земле.

Все финалисты фестиваля, вошедшие в топ-10 номинаций, автоматически становятся участниками мероприятия «Русское поле» в 2021 году.

«Легенда о Золотой Сарапули» — часть проекта «Сказочной карты Удмуртии». Он предполагает «навигацию» путешественников к усадьбе или месту рождения героя с помощью специальных дорожных знаков. На карту Удмуртии пока нанесли восемь мифологических персонажей.

Это Тол Бабай из Шарканского района, Донды-Батыр из Глазова, Баба Яга из деревни Котловка Граховского района, Щелкунчик из Воткинска, сказочная птица-человек Ачарвак из деревни Тылыс Юкаменского района, герой удмуртских сказок и легенд, шутник и балагур — Лопшо Педунь из Игры, Нюлэсмурт из Кезского района и волшебная хозяйка города на Каме Золотая Сарапуль. Сарапульский этап презентации регионального проекта «Сказочная карта Удмуртии» представили 29 августа, в субботу.

Предполагается, что такие карты появятся во всех территориях, продвигающих сказочные образы. В ближайшее время в регионе планируют реализовать проект «Волшебные каникулы в Удмуртии».