Выставочный проект из Удмуртии стал лауреатом конкурса в области современного искусства

Ижевск. Удмуртия. Выставка «Земля Музъем» микро-арт-группы «Город Устинов» из столицы Удмуртии стала лауреатом конкурса «Инновация-2020» в номинации «Региональный проект». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, вручение национальной награды в области современного искусства прошло в Нижнем Новгороде. Всего в конкурсе принимали участие 30 арт-групп и представителей художественного сообщества со всей страны.

Напомним, выставка «Земля Музъем» открылась в 2019 году в музее PERMM в Перми. Выставка посвящена культурному ландшафту Удмуртии, в неё включили объекты современного искусства, документацию деятельности разнообразных нехудожественных сообществ, к примеру, Центра современной драматургии и режиссуры в Ижевске, Народного музея исчезнувших деревень в деревне Сеп. Также в экспозицию вошли проекты, посвящённые Перми, что подчеркивает географическую и культурную близость регионов.

В пермском музее выставка разместилась по тому, что в самой Удмуртии нет подходящего экспозиционного пространства для подобных проектов.

Отметим, что премия «Инновация-2020» проводится Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственным центром современного искусства в 15-й раз и второй год подряд в Нижнем Новгороде. Её миссия — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

