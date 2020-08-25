«Ночь кино» в Удмуртии в этом году пройдет под открытым небом

Зрители смогут посмотреть три фильма.

Ижевск. Удмуртия. «Ночь кино» пройдет в Удмуртии в последние выходные лета. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Удмуртской Республики, ежегодная российская акция состоится 29 августа. Из-за распространения коронавируса бесплатные кинопоказы устроят на открытых пространствах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В Ижевске этими площадками станут Русский Дом, музей изобразительных искусств и Открытый сад. Всего же по республике планируют организовать 53 киноточки в Балезинском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Красногорском, Можгинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах, а также в Можге, Сарапуле, Воткинске и Камбарке.

В этом году зрители смогут посмотреть три отечественных фильма: «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Лёд 2» (6+) и «Холоп» (12+). Как сообщается в группе Музея ИЗО в соцсети «ВКонтакте», акция «Ночь в кино» пройдет с 20:00 до полуночи.