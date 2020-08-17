Кроме актёров и музыкантов, проекту можно помочь по-волонтёрски.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили кастинг в панк-спектакль «Незапрещённый концерт» про Егора Летова. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала режиссёр Анастасия Степурина.

«Мы ищем актёров и музыкантов в наш панк-спектакль «Незапрещённый концерт»! Да, волею судьбы в день рождения Летова — 10 сентября — мы сыграем его ещё раз в клубе СВЕТ. В двух форматах online и offline», — написала режиссёр.

В спектакле нужны:

Если вы актер-любитель:

- 4 парней (возраст до 25 лет) в массовку,

- 2 девушки (возраст до 25 лет) в массовку.

Если у вас уже есть опыт:

- 1 парень-актёр — возраста до 27 лет (требуется замена на одну из ведущих ролей по причине болезни актёра, нужно в короткий срок освоить роль).

- 1 гитарист — в музыкальную группу (нужно иметь свою электрогитару и примочки, и смочь выучить за короткий срок 5 песен, которые звучат в спектакле).

«И поскольку спектакль уже близко, а мы поставили перед собой множество амбициозных задач, то нам требуется всяческая волонтёрская помощь: в стрит-арте, пиаре (будем стримить на весь мир, и нужно, чтобы он об этом узнал), SMM, монтаже декораций и прочее-прочее», — написала Анастасия Степурина.

Заявки от музыкантов принимаются до 18 августа, от актёров — до 19 августа. Желающие могут написать режиссёру Анастасии Степуриной в соцсети.

Напомним, премьера «Незапрещённого концерта» по пьесе Екатерины Гузёмы состоялась в конце марта. Сам проект стал одним из победителей конкурса «Новый театр», проводимого фондом Михаила Прохорова.