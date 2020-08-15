Глазовский театр «Парафраз» получил на проведение спектаклей более 5 млн рублей

В прошлом году размер субсидии составил 6,1 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Глазовский театр «Парафраз» получил в 2020 году субсидию на проведение спектаклей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

В 2019 году театр в рамках проекта «Культура малой родины» получил на проведение спектаклей 6,1 млн рублей. На эти деньги вышла постановка «Сейчас не время для любви» (16+). На оставшиеся средства театр приобрёл современное звуковое, световой и сценическое образование, 105 кресел, декорации и костюмы.

«В этом году на постановку спектаклей «Записки из подполья» (16+) и «Перекресток снов» (6+) удалось получить субсидии в размере 5,2 миллиона рублей. Благодаря ей работы продолжены: полностью обновлены театральные кресла в двух залах, установлено новое оборудование», — отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Отметим, что первыми зрителями спектакля «Досадный мотив» стали распечатанные на твёрдом картоне фотографии автора повести — Фёдора Достоевского.