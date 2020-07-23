Документальный фильм о Петре Чайковском, снятый в Воткинске, выйдет 4 ноября

Ранее сообщалось, что зрители увидят картину 7 мая.

Воткинск. Удмуртия. Премьера документального фильма о композиторе Петре Чайковском, снятого в Воткинске, назначена на 4 ноября. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе музея-усадьбы музыканта.

Ранее сообщалось, что зрители увидят картину под названием «Чайковский — русский гений» 7 мая 2020 года, в день рождения композитора. Как рассказала информационному агентству «Сусанин» заведующая отделом информационных технологий музея-усадьбы Петра Чайковского Диана Мельникова, эта информация была ошибочной.

«Изначально планировалось, что фильм покажут к 100-летию государственности Удмуртии», — добавила она.

Напомним, что съемки документального фильма о великом композиторе начались осенью 2019 года в Воткинске.

«Это будет документально-игровой фильм с использованием мультипликации. Мы решили, что стихи, которые писал маленький Петр, будут анимированы», — рассказывает продюсер фильма Михаил Ананьев. При этом большая часть картины будет посвящена детству композитора.

В фильме сыграют не только удмуртские, но и московские актеры. В их числе Лариса Лужина (снималась в фильмах «Человек идет за солнцем», «Тишина», «На семи ветрах»), Дарья Повереннова («Опасные танцы», «Все исправить»), Авангард Леонтьев («Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Утомленные солнцем») и другие.

Эпизоды со столичными актерами снимали в подмосковном Клину, в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Петра Чайковского, съемки с актерами из Удмуртии проходят в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске и в Сарапуле, в драмтеатре и на «Даче Башенина».

Вся съемочная команда, в том числе режиссер Елена Васюкова и продюсер Михаил Ананьев, из Москвы.