Театр «Парафраз» в Глазове покажет премьеру спектакля по Достоевскому в онлайн-формате

Зрители смогут увидеть постановку в августе.

Ижевск. Удмуртия. Театр «Парафраз» в Глазове покажет премьеру спектакля в онлайн-формате. Об этом сообщается в группе коллектива «Вконтакте».

Труппа уже начала репетиции, артисты готовят постановку по повести Федора Достоевского «Записки из подполья».

Решение «встретиться» со зрителями дистанционно возникло из-за ряда коронавирусных ограничений. Напомним, что театрам и другим культурным учреждениям Удмуртии пока запрещено проводить массовые мероприятия. Тем не менее, оффлайн-репетиции разрешены с 29 июня.

«В связи со сложившимися обстоятельствами, мы впервые попробуем работать в новом онлайн-формате. Это эксперимент. Очень надеемся, что для нас он станет удачным», — отметили участники «Парафраза» в сообщении.

Премьера «Записок из подполья» запланирована на август.