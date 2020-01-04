Это метко: где отдохнуть в Ижевске 5 января

Мероприятия пройдут во всех районах города.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртия – это метко» - под таким девизом пройдет праздничая программа 5 января в Ижевске. В 10:00 на Ижевском ипподроме состоится этап чемпионата Удмуртии по зимним трековым гонкам. За первое место будут бороться гонщики из Татарстана, Пермского края, Оренбургской, Курганской, Свердловской и Московской областей.

В 12:00 в парке Кирова начнётся фестиваль меткости «А, ну-ка, валенок». Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: метание валенка на дальность и на меткость. Всех гостей ждёт развлекательная программа, а также показательный матч по хоккею на валенках.

Также в 12:00 в сквере оружейника Драгунова, Рябиновом сквере, сквере молодоженов, на Крымской аллее и парке Космонавтов начнутся развлекательные представления.

В 13:00 в музее имени Михаила Калашникова пройдёт Мастер-класс по созданию музейной открытки «Волшебный сундучок».

На Центральной площади города продолжится Новогодняя ярмарка, а с 19:00 стартует программа «Удмуртия – это метко», которая откроет много интересного из жизни оборонных заводов Удмуртии. Гостей ждёт выступления шоу африканских барабанов и концерт группы «The Hatters» («Шляпники»).