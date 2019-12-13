Подарок к Новому году: в ижевском театре «Молодой человек» готовятся к четвертой за сезон премьере

Артисты ждут горожан в гости и в преддверии Нового года, и в праздничных выходные.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском муниципальном театре «Молодой человек» готовятся к очередной премьере. 20 декабря состоится первый показ спектакля «Фантазеры. Огурцы» для детей старше 6 лет.

Артисты расскажут самые простые житейские истории про самых простых ребят и помогут вспомнить детство взрослым зрителям.

«Это четвертая премьера за этот сезон. Для нас это рекорд. При этом не потерялось качество постановок, о чем свидетельствуют победы за этот год. Мы стали участниками фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», мы впервые вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска», а также стали победителями Вахтанговской премии», – рассказала актриса и замдиректора театра по развитию Мария Руднева.

Премия за победу на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров составила 100 тыс. рублей. Руководители «Молодого человека» признаются: направить деньги есть куда. Здание театра требует серьезных вложений, например, артисты выходят на сцену с улицы, потому что нет прохода от гримерок за кулисы. В следующем году часть полученных средств направят на подготовку проектно-сметной документации.

«Мы – городской театр, мы постоянно участвуем в благотворительных проектах, постоянно ездим в детские дома, дома престарелых, реабилитационные центры, но пригласить к себе зрителей с ограниченными возможностями здоровья не получается: нет пандуса. Но мы считаем, что эта мечта осуществима», – добавила Руднева.

Директора театра Елена Столова отметила, что театру серьезно помогают власти города и республики. Например, в настоящее время при поддержке муниципального бюджета идет ремонт кровли здания. Спектакли на время ремонта решили не прерывать, поэтому всех зрителей «Молодой человек» ждет в гости и в преддверии Нового года, и в праздничных выходные.

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