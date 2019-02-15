Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

Артист прогулялся по столице Удмуртии накануне своего концерта.

Ижевск. Удмуртия. Заслуженный артист Российской Федерации Стас Михайлов съехал с горки на Центральной площади Ижевска. Видео вечерних гуляний артиста с женой разместил в своём «Инстаграме» продюсер Борис Рубиновский.

«В этот романтический вечер Стас с Инной гуляют по ледовому городку в Ижевске. И сейчас Стас поедет с горки», — звучит за кадром голос Рубиновского.

Напомним, в июне 2018 года ижевский продюсер накормил пирожками «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова.