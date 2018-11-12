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Об опыте архитектурных практик во Франции рассказали в Ижевске

13:20, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
13:20, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
58
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#Ижевск\n#выставки\n#Удмуртия\n#художники\n#визуальное искусство
Фото: r-urban.net
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Встреча с арт-критиком Луиз Морин прошла в рамках выставки «Трагедия в углу».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла лекция французского арт-критика Луиз Морин. Она состоялась в рамках выставки «Трагедия в углу» в пространствах ЖК «Колизей».

Луиз Морин рассказала о стратегии городского развития в практике архитектурных сообществ Франции, о коллективах «R-Urban», «Notre Atelier Commun», «Yes we camp», а также о гражданских «микро-инициативах». Гости встречи узнали об опыте французских урбанистов, которые разбивали в центре города огороды, создавали эко-среду, сохраняли и реставрировали памятники архитектуры.

Отвечая на вопросы относительно создания экспозиционной зоны, Луиз Морин отметила, что часто интерес организовать выставку нескольких художников возникает у неё, когда видит какое-то интересное пространство, где хочется действовать и создавать целый мир, «организм», картину.

«Мне кажется, это интересно - эти выставки, когда художники могут работать в разных практиках и с разными материалами, они есть «точка» - их можно сравнить во время выставки, создавать диалог между произведениями», - сказала Луиз Морин

Напомним, выставка «Трагедия в углу» работает в ЖК «Колизей» все дни, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Вход на выставку бесплатный. Дополнительная информация в группе «ВКонтакте».

Выставка «Трагедия в углу» проходит в Ижевске на площадке ЖК «Колизей» при поддержке компании КОМОССТРОЙ. «Колизей» уже стал новой доминантой центра Ижевска, являясь уникальным помещением с художественным контекстом. Таким образом, жилой комплекс, отвечая актуальным требованиям дизайна в контексте городского пространства, стал центром современного искусства в Удмуртии на время проведения выставки федерального масштаба.

13:20, 12 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
58
0
#Ижевск\n#выставки\n#Удмуртия\n#художники\n#визуальное искусство

 

 

 


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