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Буду пьянствовать я: на сцене драмтеатра Удмуртии поставили пьесу Ивана Вырыпаева «Пьяные»

17:50, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
17:50, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
548
0
#культура\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#отзывы\n#рецензии\n#Русский драматический театр\n#пьесы\n#актеры
Фото: vk.com/rdt.udmurtii (Русский драматический театр Удмуртии)
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Премьеру нового спектакля зрители смогут посетить 20 июня.

Ижевск. Удмуртия. Пьесу драматурга Ивана Вырыпаева «Пьяные» поставили на сцене Русского драматического театра Удмуртии. Премьеру нового спектакля зрители смогут посетить 20 июня. Накануне, 19 июня, корреспондент информационного агентства «Сусанин» Александра Бобрович побывала на закрытом предпоказе «Пьяных» в числе первых зрителей.   

На протяжении 83-го сезона Русский драматический театр в Удмуртии пробует разные форматы и стили и поражает своего зрителя глубиной и аутентичностью постановок. И «Пьяные» в этом смысле оказались не исключением.  

Казалось бы, зрители давно привыкли к тому, что в театре возникает из небытия прошлое. Но на сцене «Пьяных» все происходит здесь и сейчас. События и действия – актуальны и современны. Постановка авангарда, музыка и свет прекрасно дополняют друг друга. Декорации минималистичны и мобильны. В пространстве все передвигается и движется – персонажи то поднимаются на самый верх, то «падают на самое дно», отражая свои внутренние метания.  

«Буду пьянствовать я…» - всё и вся пьяны, взбудоражены и разбиты. Герои смеются, радуются, шутят, любят, живут и пьют. Но под действием алкоголя и пьяной ночи сквозь смех вдруг проступают слезы и боль, и каждый произносит правду. О себе, о других, о мире.

Друг за другом возникают они перед зрителями: Марк, пытающийся забыться и терзаемый мыслями о раке легких. «Смерти нет, моя прекрасная Гульбахар», - повторяет он из раза в раз.

Макс, говорящий о том, что его поколение «ничего не чувствует». Понимает, что в этой жизни они потеряли что-то важное и главное, но вот только не знают, что именно.

И Лоуренс, прямо в лоб заявляющий, что люди давно уже привыкли жить негативом и не допускают мысли о том, что изменить свою жизнь и путь могут сами, живя честно и не обманывая самих себя. А как это сделать? Лоуренс говорит: «Не ссать!».

И зрители проникаются атмосферой, что царит и на сцене, и в зале. Они искренне смеются вместе с героями «Пьяных» и вместе с ними страдают.

Актерский состав прекрасно подобран. Вадим Истомин, Дарья Гришаева, Светлана Запорожская, Екатерина Логинова, Михаил Солодянкин, Максим Морозов, Игорь Василевский, Антон Петров и Григорий Трапезников (не говоря уже о Алексее Агапове, Екатерине Воробьевой, Ирине Ромадиной и Юрии Малашине) показали прекрасную игру. Их героям веришь, сопереживаешь и думаешь о них даже тогда, когда спектакль окончен.

Возникает ощущение, что в «Пьяных» немного не хватает интерактива и движения, а также ломки той же «четвертой стены». Несмотря на это, постановка получилась глубокой по смыслу. Она не вызывает восторга и не сотрясает зрителя, как «Гамлет» или «Король Лир», но оставляет после себя иное впечатление, не менее сильное.

«Пьяные» - это авангардно, аутентично и очень прямолинейно. Про любовь, про жизнь, про правду, про современность. 

 

Иван Вырыпаев. «Пьяные». Отчаянная клоунада. 

Режиссер-постановщик – Яков Ломкин. 

Художник-постановщик – Акинф Белов. 

Художник по костюмам – Александра Борк.

Режиссер по пластике – Альберт Альбертс.

Художник по свету – Александр Скрыпник.  

Действующие лица и исполнители:

Марта – Светлана Запорожская.

Марк, директор крупного международного кинофестиваля – Вадим Истомин.

Лаура, модель – Дарья Гришаева.

Магда, подруга Лауры – Екатерина Логинова.

Лоуренс, муж Магды – заслуженный артист Удмуртии Михаил Солодянкин.

Густав, банкир – заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов.

Лора, жена Густава – Екатерина Воробьева.

Карл, банкир – заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Юрий Малашин.

Линда, жена Карла – заслуженная артистка Удмуртии Ирина Ромадина.

Рудольф, менеджер пиар технологий – Максим Морозов.

Макс, операционный менеджер банка – Игорь Васильевский.

Матиас, менеджер компании по производству рекламы – Антон Петров.

Габриель, заместитель управляющего строительной компании – Виталий Туев/Григорий Трапезников.

Роза, представительница древнейшей профессии – народная артистка Удмуртии Ирина Дементова.

17:50, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
548
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#культура\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#отзывы\n#рецензии\n#Русский драматический театр\n#пьесы\n#актеры

 

 

 


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