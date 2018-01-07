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      8 января: что интересного увидят жители Удмуртии в последний день каникул

      17:56, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      17:56, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      411
      0
      #выставки\n#Удмуртия\n#афиша\n#события\n#спектакли\n#каникулы\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      411
      0

      Афиша праздничных мероприятий в городах республики.

      Ижевск. Удмуртия. Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Куда еще можно сходить в понедельник, 8 января, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные дни отдыха?   

      Ижевск   

      Государственный театр кукол Удмуртской Республики, 10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король», 200-250 руб 

      Государственный национальный театр Удмуртской Республики, 10.00,13.00 - «Морозко», 250-300 руб   

      Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, 11.00,14.00 - «Буратино», от 350 руб   

      Государственный русский драматический театр Удмуртии, 19.00 - «Ханума», 500-800 руб   

      Сарапул   

      Дом культуры "Заря", 15.00 – концертная программа «Праздник волшебной зимы», 100 руб 

      Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, 11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 руб   

      Воткинск 

      Музей-усадьба П.И.Чайковского 

      9.00, 17.00 - экскурсия «Рождество в доме Чайковских», 220-350 руб

      9.00, 17.00 - выставка «Гобелены: история и современность», 20 руб     

      Глазов   

      Глазовский краеведческий музей 

      12.00 – выставка «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб   

      12.00 - выставка «Свечи, шарики, хлопушки», 35-70 руб 

      Научно-интерактивный музей «Мультишоум» (по предварительным заявкам), 100-200 руб

      17:56, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      411
      0
      #выставки\n#Удмуртия\n#афиша\n#события\n#спектакли\n#каникулы\n#праздники

       

       

       

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