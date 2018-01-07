8 января: что интересного увидят жители Удмуртии в последний день каникул

Афиша праздничных мероприятий в городах республики.
Ижевск. Удмуртия. Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Куда еще можно сходить в понедельник, 8 января, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные дни отдыха?
Ижевск
Государственный театр кукол Удмуртской Республики, 10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король», 200-250 руб
Государственный национальный театр Удмуртской Республики, 10.00,13.00 - «Морозко», 250-300 руб
Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, 11.00,14.00 - «Буратино», от 350 руб
Государственный русский драматический театр Удмуртии, 19.00 - «Ханума», 500-800 руб
Сарапул
Дом культуры "Заря", 15.00 – концертная программа «Праздник волшебной зимы», 100 руб
Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, 11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 руб
Воткинск
Музей-усадьба П.И.Чайковского
9.00, 17.00 - экскурсия «Рождество в доме Чайковских», 220-350 руб
9.00, 17.00 - выставка «Гобелены: история и современность», 20 руб
Глазов
Глазовский краеведческий музей
12.00 – выставка «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб
12.00 - выставка «Свечи, шарики, хлопушки», 35-70 руб
Научно-интерактивный музей «Мультишоум» (по предварительным заявкам), 100-200 руб