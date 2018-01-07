8 января: что интересного увидят жители Удмуртии в последний день каникул

Афиша праздничных мероприятий в городах республики.

Ижевск. Удмуртия. Новогодние и рождественские праздники подходят к концу. Куда еще можно сходить в понедельник, 8 января, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные дни отдыха?

Ижевск

Государственный театр кукол Удмуртской Республики, 10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король», 200-250 руб

Государственный национальный театр Удмуртской Республики, 10.00,13.00 - «Морозко», 250-300 руб

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, 11.00,14.00 - «Буратино», от 350 руб

Государственный русский драматический театр Удмуртии, 19.00 - «Ханума», 500-800 руб

Сарапул

Дом культуры "Заря", 15.00 – концертная программа «Праздник волшебной зимы», 100 руб

Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, 11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 руб

Воткинск

Музей-усадьба П.И.Чайковского

9.00, 17.00 - экскурсия «Рождество в доме Чайковских», 220-350 руб

9.00, 17.00 - выставка «Гобелены: история и современность», 20 руб

Глазов

Глазовский краеведческий музей

12.00 – выставка «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб

12.00 - выставка «Свечи, шарики, хлопушки», 35-70 руб

Научно-интерактивный музей «Мультишоум» (по предварительным заявкам), 100-200 руб