Настоящее знамя хранится в Иркутском областном краеведческом музее.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии начали сбор денег на создание копии знамени Ижевской дивизии Колчака. Его изготовят златошвейки Харлампиевского храма Иркутска, в котором Александр Колчак венчался с женой.

«В начале декабря 2017 года знамя будет доставлено в Ижевск в музей города (Генеральский дом), где будет храниться и экспонироваться на выставке к 100-летию восстания», - отмечают организаторы.

Стоит отметить, что настоящее знамя хранится в Иркутском областном краеведческом музее.

Организаторы отмечают, что проект приурочен к грядущему 100-летию Ижевско-Воткинского восстания – вооруженного выступления против большевиков и эсеров-максималистов. Центрами восстания в августе 1918 года стали Ижевск и Воткинск, где были расположены крупные государственные оборонные заводы. Протестное движение охватывало территорию с населением более 1 млн человек (большую часть современной Удмуртии), а численность повстанческой армии достигала 25 тыс. человек.

После поражения восстания в ноябре 1918 года тысячи участников с семьями покинули Ижевск и Воткинск. Многие осели в Сибири, Китае, США.

В 1919 году специальным указом о награждении знаменем Александр Колчак отметил единственное воинское соединение своей армии — Ижевскую дивизию. В 1920 году руководитель Белого движения лично вручил его бойцам дивизии

Это знамя никогда не было в столице Удмуртской Республики до 2008 года. Тогда участники автопробега «Ижевск – Иркутск – Ижевск» привезли реликвию на временное хранение, а потом вернули в музей Иркустка.