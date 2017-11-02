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      Жители Удмуртии начали сбор денег на создание копии знамени Ижевской дивизии Колчака

      10:51, 02 ноября, 2017
      10:51, 02 ноября, 2017
      329
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#финансы и деньги
      Фото: Иркутский областной краеведческий музей
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      Настоящее знамя хранится в Иркутском областном краеведческом музее.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии начали сбор денег на создание копии знамени Ижевской дивизии Колчака. Его изготовят златошвейки Харлампиевского храма Иркутска, в котором Александр Колчак венчался с женой.

      «В  начале  декабря 2017 года  знамя будет  доставлено в Ижевск в музей города (Генеральский дом), где будет храниться и экспонироваться на выставке к 100-летию восстания», - отмечают организаторы.

      Стоит отметить, что настоящее знамя хранится в Иркутском областном краеведческом музее.

      Организаторы отмечают, что проект приурочен к грядущему 100-летию Ижевско-Воткинского восстания – вооруженного выступления против большевиков и эсеров-максималистов. Центрами восстания в августе 1918 года стали Ижевск и Воткинск, где были расположены крупные государственные оборонные заводы. Протестное движение охватывало территорию с населением более 1 млн человек (большую часть современной Удмуртии), а численность повстанческой армии достигала 25 тыс. человек.

      После поражения восстания в ноябре 1918 года тысячи участников с семьями покинули Ижевск и Воткинск.  Многие осели в Сибири, Китае, США.

      В 1919 году специальным указом о награждении знаменем Александр Колчак отметил единственное воинское соединение своей армии — Ижевскую дивизию. В 1920 году руководитель Белого движения лично вручил его бойцам дивизии

      Это знамя никогда не было в столице Удмуртской Республики до 2008 года. Тогда участники автопробега «Ижевск – Иркутск – Ижевск» привезли реликвию на временное хранение, а потом вернули в музей Иркустка.

      10:51, 02 ноября, 2017
      329
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#финансы и деньги

       

       

       

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