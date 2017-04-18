Более 8,5 млн рублей получат два муниципальных театра Удмуртии

7 млн 695 тыс. рублей выделят из федерального бюджета, 855 тыс. рублей из регионального.

Ижевск. Удмуртия. Более 8,5 млн рублей на двоих получат театр «Парафраз» из Глазова и Сарапульский драматический театр. Как сообщил на президиуме республиканского правительства исполняющий обязанности министра культуры региона Владимир Соловьев, 7 млн 695 тыс. рублей выделят из федерального бюджета, 855 тыс. рублей из республиканского.

По его словам, эти деньги пойдут на создание новых постановок и перевооружение театров.