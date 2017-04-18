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      Более 8,5 млн рублей получат два муниципальных театра Удмуртии

      09:30, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      09:30, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      86
      0
      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#театр \
      Фото: vk.com/paraphraz
      86
      0

      7 млн 695 тыс. рублей выделят из федерального бюджета, 855 тыс. рублей из регионального.

      Ижевск. Удмуртия. Более 8,5 млн рублей на двоих получат театр «Парафраз» из Глазова и Сарапульский драматический театр. Как сообщил на президиуме республиканского правительства исполняющий обязанности министра культуры региона Владимир Соловьев, 7 млн 695 тыс. рублей выделят из федерального бюджета, 855 тыс. рублей из республиканского.

      По его словам, эти деньги пойдут на создание новых постановок и перевооружение театров. 

      09:30, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      86
      0
      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#театр \
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