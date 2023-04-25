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Блюда в ижевских ресторанах «Rostic's» будут готовиться из российских продуктов

14:00, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Блюда в ижевских ресторанах «Rostic's» будут готовиться из российских продуктов
14:00, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рестораны\n#Ростикс
Фото: Виктор Лашкарёв
129
0

Доля отечественного мяса, булок, соусов и напитков составит 90%.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска бывший ресторан KFC открылся под новым брендом «Rostic's». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Ребрендинг сети ресторанов KFC продлится до конца мая. Меню останется прежним. Доля российской курицы, булок, соусов и напитков составит 90%.

«Удмуртский рынок быстрого питания активно развивается. 8,2 % составляют предприятия быстрого питания – всего по республике их 112 в том числе 19 предприятий сети под новым брендом «Rostic's», — сказал Лашкарёв. 

Напомним, удмуртские предприниматели в течение пяти лет планируют открыть около тысячи новых ресторанов «Ростикс».

 

14:00, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рестораны\n#Ростикс