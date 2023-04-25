Блюда в ижевских ресторанах «Rostic's» будут готовиться из российских продуктов

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска бывший ресторан KFC открылся под новым брендом «Rostic's». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Ребрендинг сети ресторанов KFC продлится до конца мая. Меню останется прежним. Доля российской курицы, булок, соусов и напитков составит 90%.

«Удмуртский рынок быстрого питания активно развивается. 8,2 % составляют предприятия быстрого питания – всего по республике их 112 в том числе 19 предприятий сети под новым брендом «Rostic's», — сказал Лашкарёв.

Напомним, удмуртские предприниматели в течение пяти лет планируют открыть около тысячи новых ресторанов «Ростикс».