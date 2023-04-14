Из Нидерландов в Удмуртию с начала 2023 года привезли более 900 тысяч саженцев растений

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртию из Нидерландов завезли более 900 тыс. саженцев растений. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В регион поставили 891 тыс. семян цветочных культур и 10 572 укорененных черенков горшечных культур и земляники.

Крайний ввоз нидерландской продукции прошел в апреле. Из Москвы в тепличное хозяйство Удмуртии привезли 6045 саженцев декоративных растений для открытого грунта.

В партии взяли образцы, чтобы установить карантинное фитосанитарное состояние товара. Лабораторный анализ показал, что продукция не заражена.

В результате собственнику выдали акт карантинного фитосанитарного контроля и разрешили посадку данного товара.