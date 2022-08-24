Ижевский автозавод с 29 августа вернется к пятидневной рабочей неделе

Ижевск. Удмуртия. Автозавод «Lada-Ижевск» с 29 августа переходит на пятидневную рабочую неделю. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Указ о «пятидневке» для всей группы компаний подписал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Указ доведен до руководителей наших профсоюзов. Они в курсе, поэтому продолжаем работать. А в ближайшие дни с руководителем «Лада-Ижевск» мы встретимся, чтобы обсудить детально дорожную карту, план наших действий на ближайший год», — добавил Александр Бречалов.

Напомним, 4 августа в Ижевск с рабочим визитом приезжал Максим Соколов. Тогда стало известно, что на площадке в столице Удмуртии будут производить электромобили. Также сообщалось, что производство «Лады-Весты» переносится в Тольятти. В ближайшее время на заводе в столице Удмуртии останется работать до 1,5 тыс. человек.