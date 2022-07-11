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За 2022 год управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило более 30 декалитров алкогольной продукции

13:42, 11 июля, 2022
Екатерина Сентемова
За 2022 год управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило более 30 декалитров алкогольной продукции
13:42, 11 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи\n#проверки\n#нарушения\n#штрафы
Фото: twenty20.com
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В результате специалисты выявили 7 нарушений.

Ижевск. Удмуртия. За 2022 год в Удмуртии выявлено 7 нарушений при продаже алкоголя на 8 объектах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. 

В Удмуртии с начала 2022 года сотрудники проверили 18 организаций, реализующих алкогольную продукцию. 

Из исследованных 19 проб алкоголя, все соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Также было проверено 30,4 дал. алкогольной продукции, из которых 1,8 дал. — импортные напитки. Установлено, что 0,852 дал. алкоголя реализовывалось с нарушением обязательных требований. 

Всего же во время проверки специалисты обнаружили следующие нарушения: продажа пива на остановке, отсутствие контроля температурного режима, продажа алкоголя с истекшим сроком годности, нарушение допустимых норм уровня шума в помещении.

В результате за 2022 год вынесено 8 постановлений о привлечении граждан к административной ответственности. Четырем юридическим лицам и четырем должностным лицам и индивидуальным предпринимателям выписали штрафы на общую сумму 227 тыс. рублей.

Также суд вынес одно постановление по делу об административном правонарушении и постановил конфисковать четыре партии пива с истекшим сроком годности. 

Всего за 6 месяцев 2022 года жители республики прислали 8 обращений о нарушении правил продажи алкоголя, в некоторых они указали места, где напитки продавали в ночное время. 

13:42, 11 июля, 2022
Екатерина Сентемова
210
0
#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи\n#проверки\n#нарушения\n#штрафы