В Удмуртии в 2021 году выросло производство текстильных и бумажных изделий

Ижевск. Удмуртия. По данным Удмуртстата в 2021 году Удмуртия нарастила объем промышленного производства. В сравнении с 2020 годом индекс промышленного производства составил 105,7%.

На 3,7% выросла добыча полезных ископаемых. В сырьевом секторе рост индекса на 3,0% связан с ростом объема добытой нефти.

На 8,2% выросло производство в группе обрабатывающих производств. В 2,9 раза увеличилась производительность текстильных изделий, в 1,7 раза — бумаги и бумажных изделий. На 21,2% увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий и на 17,7% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации уменьшились в 2,5 раза, на спад на 8,8% пошло и производство прочей неметаллической минеральной продукции, на 6,9% — резиновых и пластмассовых изделий, на 6,0% — металлургического производства, на 1,7% — производства химических веществ и химических продуктов.

Также на 0,5% уменьшилось производство пищевых продуктов. На 14% меньше произвели сыров, на 12% — сливочного масла, на 7% — молока и хлеба недлительного хранения, на 6% — колбасных изделий, на 0,3% —кондитерских изделий. Но на 9,5% увеличилось производство муки, а на 4% — мясных полуфабрикатов.

На 4,7% выросла производительность в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении и на 0,3% в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Если сравнивать декабрь 2020 и 2021 годов, то промышленное производство в республике выросло на 16,4%. Также на 11,9% увеличились объемы добычи полезных ископаемых и на 25,2% обрабатывающих производств.