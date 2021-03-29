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Магазин «Лента» в Ижевске уличили в завышении розничной цены на сахарный песок

16:15, 29 марта, 2021
Анна Торхова
Магазин «Лента» в Ижевске уличили в завышении розничной цены на сахарный песок
16:15, 29 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#цены\n#Сахар\n#магазины
Фото: pixabay.com
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Сеть нарушила порядок ценообразования на социально-значимый товар.

Ижевск. Удмуртия. В отношении  ООО «Лента» в Ижевске возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.
Торговая сеть нарушила требования о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахарный песок. В ходе мониторинга специалисты установили, что в магазине розничная цена на песок, не учитывая «скидочную» карту, установлена в размере 49,49 рубля. 
«Лента» является участником соглашения с Минпромторгом России. В рамках этого соглашения торговая сеть обязана соблюдать условия, которые направлены на обеспечение возможности приобретения населением продуктов по стабильным ценам. На сахар-песок розничная цена должна быть установлена не выше 46 рублей за 1 кг. Кроме того, увеличивать цены запрещено до 1 апреля 2021 года.
Таким образом сеть нарушила порядок ценообразования на социально значимый товар. 
16:15, 29 марта, 2021
Анна Торхова
745
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#цены\n#Сахар\n#магазины