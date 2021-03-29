Магазин «Лента» в Ижевске уличили в завышении розничной цены на сахарный песок

Сеть нарушила порядок ценообразования на социально-значимый товар.

Ижевск. Удмуртия. В отношении ООО «Лента» в Ижевске возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртской Республике.

Торговая сеть нарушила требования о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахарный песок. В ходе мониторинга специалисты установили, что в магазине розничная цена на песок, не учитывая «скидочную» карту, установлена в размере 49,49 рубля.

«Лента» является участником соглашения с Минпромторгом России. В рамках этого соглашения торговая сеть обязана соблюдать условия, которые направлены на обеспечение возможности приобретения населением продуктов по стабильным ценам. На сахар-песок розничная цена должна быть установлена не выше 46 рублей за 1 кг. Кроме того, увеличивать цены запрещено до 1 апреля 2021 года.

Таким образом сеть нарушила порядок ценообразования на социально значимый товар.