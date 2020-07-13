«Промышленная эволюция»: Россия 24 покажет будущее переработки отходов в Удмуртии

Фильм выйдет 19 июля.

Камбарка. Удмуртия. Как в России в целом, и в Удмуртии в частности, будут перерабатывать промышленные отходы расскажут в эфире федерального телеканала. 19 июля в 14:20 на России 24 состоится премьера фильма Елены Потаниной «Промышленная эволюция».

Темпы развития промышленности растут с каждым годом. При этом на добросовестную переработку ежегодно отправляется не более 2% отходов промышленного производства. Где оказывается остальное? Какие меры по улучшению ситуации предпринимаются? Об этом в фильме автора и ведущей Елены Потаниной, побывавшей на съемках в Камбарке.

Фильм рассказывает:

- как устроен сейчас процесс обращения с промышленными отходами в России и мире;

- как планируется наладить контроль в этой сфере;

- какие технологии существуют для переработки и что станет продуктами переработки.