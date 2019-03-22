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Удмуртия начнет поставлять в Китай молочную продукцию и мороженое

17:35, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
17:35, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
213
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#бизнес\n#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#новости\n#молоко\n#КОМОС ГРУПП\n#экспорт
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Стороны подписали международный контракт в Ижевске в пятницу, 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия начнет поставлять в Китай 500 тон молочной продукции и 40 тонн мороженого ежемесячно. Данное соглашение было подписано в Ижевске в пятницу, 22 марта.

Экспортный контракт заключен между ОАО «МИЛКОМ» и компанией Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe (город Суйфыньхэ, КНР).

Подписание контракта между Удмуртией и Китаем по экспорту молока

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-22.

По словам управляющего акционера ООО «КОМОС ГРУПП» Андрея Шутова, на экспорт будут поставляться ультрапастеризованное молоко, молочные коктейли и мороженое производства предприятия «Сарапул-молоко». Площадка прошла аудит Россельхознадзора на соответствие всем требованиям к производству и продаже в КНР.

«Срок годности данной продукции на данный момент – полгода. <…> Мы планируем увеличить этот срок до года. Для этого потребуется ряд мероприятий, но это требования рынка в данный момент», - отметил Шутов.

Пока контракт заключен сроком на два года. Однако стороны выразили надежду на долгосрочные отношения.

«Мы вчера посетили две площадки (на «Сарапул-молоко» – прим.ред.) и нас поразило, что качество находится на высоком уровне. Также нам хотелось бы отметить, что руководители и вообще производство здесь следят за качеством продукции, за стандартами. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным», - сказал генеральный директор компании Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe Янь Дзян.

17:35, 22 марта, 2019
Диана Ворончихина
213
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Китай\n#Удмуртия\n#новости\n#молоко\n#КОМОС ГРУПП\n#экспорт

 

 

 


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