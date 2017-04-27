Новый тепличный комплекс появился в Удмуртии

Инвесторы вложили в проект 100 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился свой агропарк. Как сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития республики, инвестпроект тепличного комплекса утвердили в июне 2016 года.

Особенность проекта в воссоздании модели европейских кооперативов, когда вместо большого тепличного комплекса работают объединенные между собой фермерские мини-теплицы. Каждая площадью 600 кв. м.

«Такой подход позволяет снизить входной порог в бизнес до уровня 6-10 млн рублей – и привлечь вместо одного крупного инвестора множество малых, в том числе индивидуальных предпринимателей», - говорится в сообщении.

За лето 2016 года построили первую очередь тепличного комплекса из семи обособленных теплиц с досветкой, общей площадью 0,4 гектаров. 25 декабря прошлого года в них высадили первые семена огурца.

В проект уже вложили 100 млн рублей средств инвестора и привлеченных сельхозпроизводителей за счет строительства линии по переработке и упаковки выращенной продукции.