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      Новый тепличный комплекс появился в Удмуртии

      12:32, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:32, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      507
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК
      Фото: pixabay.com
      507
      0

      Инвесторы вложили в проект 100 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился свой агропарк. Как сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития республики, инвестпроект тепличного комплекса утвердили в июне 2016 года.

      Особенность проекта в воссоздании модели европейских кооперативов, когда вместо большого тепличного комплекса работают объединенные между собой фермерские мини-теплицы. Каждая площадью 600 кв. м.

      «Такой подход позволяет снизить входной порог в бизнес до уровня 6-10 млн рублей – и привлечь вместо одного крупного инвестора множество малых, в том числе индивидуальных предпринимателей», - говорится в сообщении.

      За лето 2016 года построили первую очередь тепличного комплекса из семи обособленных теплиц с досветкой, общей площадью 0,4 гектаров. 25 декабря прошлого года в них высадили первые семена огурца.

      В проект уже вложили 100 млн рублей средств инвестора и привлеченных сельхозпроизводителей за счет строительства линии по переработке и упаковки выращенной продукции.

      12:32, 27 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      507
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК
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