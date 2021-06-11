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Тест
Давно ли вы в футболе?

11 июня - день открытия чемпионата Европы по футболу. Для всех тех, кому небезразлично это событие, мы подготовили экскурс в историю чемпионата и облекли его в форму теста.

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Первый чемпионат Европы прошёл в 1960 году. Кто победил в финале и завоевал первый кубок?
Неверно! Это была первая и последняя победа СССР в этом кубке. Кстати, Франция была страной-хозяйкой, но заняла лишь 4 место.
Неверно! Это была первая и последняя победа СССР в этом кубке. А Италия в том году вообще отказалась от участия, посчитав, что чемпионат будет непрестижным.
Неверно! Это была первая и последняя победа СССР в этом кубке. А Англия в том году вообще отказалась от участия, посчитав, что чемпионат будет непрестижным.
Верно! Это была первая и последняя победа СССР в этом кубке.
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Кстати, про 1960 год. Кто тогда получил «Золотой мяч» (ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football)?
Увы, эта легенда советского футбола и капитан сборной даже не попал в двадцатку.
Увы! Игрок, забивший победный мяч финала ЧЕ 1960, даже не попал в двадцатку.
Верно! Испанец не смог отличиться на чемпионате по политическим соображениям, но всё исправили клубные достижения.
Увы! Нашего гениального вратаря эта награда нашла только через три года, в 1963 году.
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Извините за сложный вопрос в начале теста, но мы решили следовать хронологии. Сборная какой страны стала сенсацией Евро-1964, победив в ⅛ Нидерланды?
Верно! И это лишний раз доказывает, что даже очень маленькие страны могут преподнести неприятный сюрприз.
Ну что вы, святые отцы не участвуют в чемпионатах.
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И ещё один сложный вопрос. В 1976 году страна, которой нет, одержала победу над страной, которой нет, в стране, которой нет. Три эти страны упомянуты ниже. Выберите лишнюю.
Увы, в том чемпионате команда СССР не дошла даже до полуфинала.
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Последним наилучшим достижением СССР в чемпионатах Европы был выход в финал. В каком году это произошло?
Верно! К сожалению, чемпионом в этом году стала впервые в своей истории сборная Нидерландов, победившая СССР 2:0.
Ну что вы, в 1992 году уже и СССР не было.
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ЧЕ-2004 закончился очень неожиданным поражением Португалии. Победителем сенсационно оказалась сборная, которая ни до, ни после этого не доходила даже до полуфинала. Это была:
Неверно. Дания была чемпионом в 1992 году.
Неверно. Бельгия была финалистом в 1980 году.
Верно! Сыграв вничью с Испанией и проиграв России на групповом этапе, греки затем последовательно победили Францию, Чехию и Португалию.
Неверно. Венгры заняли третье место в 1964 году.
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Третье место на ЧЕ-2008 является лучшим достижением сборной России по настоящее время. Всю ночь страна праздновала победу наших футболистов над:
Неверно. Испанцам мы проиграли, и они стали чемпионами.
Верно. Голландцы были фаворитами того матча, и в нашу победу мало кто верил.
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В 2012 году сборная Испании стала первой в истории чемпионата, кому удалось удержать титул. Со счётом 4:0 Испания победила в финале:
Верно. Итальянцы не смогли повторить свой успех 1968 года, когда они стали чемпионами. 
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В 2016 году ЧЕ проводился во Франции, как и в 1984, когда сборная этой страны стала чемпионом. Кто смог остановить французов в шаге от повторения этого успеха и забрал титул себе?
Верно. На 108 минуте матча свой первый гол в чемпионате забил нападающий российского «Локомотива» Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш, более известный как Эдер.
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Спасибо, что дошли до конца. Напоследок мы приберегли самый лёгкий вопрос. Кто победил в ЧЕ-2020?
Олеся
Верно. Чемпионат был отложен на 1 год из-за пандемии.
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Маловато
Видимо, вы либо совсем не интересуетесь футболом, либо не знаете его истории. Это не стыдно, но, возможно, вам стоит попробовать посмотреть чемпионат в компании увлечённых им людей: мы почти уверены, что вас поразит атмосфера.
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Неплохо.
Видно, что тема футбола вам близка, просто вы не вполне знакомы с его историей. Надеемся, что с этой точки зрения наш тест открыл для вас что-то новое и интересное.
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В пыль!
Браво! Очевидно, что вы знаете о футболе всё или почти всё и вполне можете самостоятельно рассказывать монолог Романа Карцева «Давно ли я в футболе».
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