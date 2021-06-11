Давно ли вы в футболе?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
11 июня - день открытия чемпионата Европы по футболу. Для всех тех, кому небезразлично это событие, мы подготовили экскурс в историю чемпионата и облекли его в форму теста.
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