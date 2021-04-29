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Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид Долгая дорога в космос Лонгрид
Тест
Правдивы ли ваши знания о мире, который нас окружает?

Каждый из нас к своему возрасту обладает определённым багажом знаний. Вот только нередко то, во что мы верим, оказывается давно развеянным мифом. Сегодня мы предлагаем вам проверить, все ли ваши знания актуальны.

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Итак, всё очень просто. Мы предлагаем вам 10 фактов и только два варианта ответа. Поехали! Правда ли, что упавшая с большой высоты монета может убить человека?
Неверно. Аэродинамические свойства монеты не позволят ей разогнаться до таких скоростей
Верно! Аэродинамические свойства монеты не позволят ей разогнаться до таких скоростей
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Кряканье утки не создаёт эха.
Неверно. Это такой же звук, как другие. Здесь дело в том, что утки крякают “очередью”, и человеческое ухо не может отличить эхо от продолжающегося кряканья. Эхо одиночного "кря" вполне можно услышать.
Верно! Это такой же звук, как другие. Здесь дело в том, что утки крякают “очередью”, и человеческое ухо не может отличить эхо от продолжающегося кряканья. Эхо одиночного "кря" вполне можно услышать.
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На земле существует живое существо, способное без ущерба для здоровья провести в открытом космосе 10 дней без скафандра (и это не Тор и не принцесса Лея).
Верно! Это тихоходка или водяной медведь. В ходе эксперимента шведских учёных после 10 дней, проведённых в открытом космосе, практически все организмы были иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к нормальному состоянию.
Неверно. Такое животное существует — это тихоходка или водяной медведь. В ходе эксперимента шведских учёных после 10 дней, проведённых в открытом космосе, практически все организмы были иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к нормальному состоянию.
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Порядок букв в слове не важен, если первая и последняя буквы стоят на своих местах.
Неверно. Попробуйте прочитать вот это: Сйат Синасун - это иеноаьдле мтсео для оиерпгтанвоо пчуионлея пноолй и дтоонеоврсй ианцмоирфи о нтясовох Уриудтми и миар. Не так уж и легко, не правда ли?
Верно! Попробуйте прочитать вот это: Сйат Синасун - это иеноаьдле мтсео для оиерпгтанвоо пчуионлея пноолй и дтоонеоврсй ианцмоирфи о нтясовох Уриудтми и миар. Не так уж и легко, не правда ли?
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В Тихом океане существует “мусорный континент” из пластика, площадью 1 миллион кв. км.
Верно. В это трудно поверить, но размер тихоокеанского мусорного пятна по некоторым данным уже превысил суммарную площадь Германии и Франции.
Неверно. В это трудно поверить, но размер тихоокеанского мусорного пятна по некоторым данным уже превысил суммарную площадь Германии и Франции.
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Тёплое течение Гольфстрим может полностью остановиться к 2100 году.
Верно. Учёные всё ещё спорят, но такая точка зрения действительно существует. Поэтому если вы собирались эмигрировать в Лондон, то у нас для ваших внуков плохие новости.
Неверно. Учёные всё ещё спорят, но такая точка зрения действительно существует. Поэтому если вы собирались эмигрировать в Лондон, то у нас для ваших внуков плохие новости.
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Акулы нападают на сёрферов по ошибке, принимая их за ластоногих.
Неверно. Учёные заморочились с исследованием и выяснили, что акулы кусают сёрферов из любопытства или защищая свою территорию. Отличается и характер нападений: тюленя акула атакует на огромной скорости из глубины, а около сёрфера может кружить не скрываясь.
Верно! Учёные заморочились с исследованием и выяснили, что акулы кусают сёрферов из любопытства или защищая свою территорию. Отличается и характер нападений: тюленя акула атакует на огромной скорости снизу вверх, а около сёрфера может кружить не скрываясь.
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Спецслужбы ставили эксперименты над людьми без их согласия.
Верно! Всё это отдаёт теорией заговора, но это действительно было. ЦРУ в 1953 году тратило 6% своего бюджета на секретную программу по поиску и изучению средств манипулирования сознанием. Впрочем, большинство документов было уничтожено, что существенно затруднило расследование конгресса США в 1975 году.
Неверно. Всё это отдаёт теорией заговора, но это действительно было. ЦРУ в 1953 году тратило 6% своего бюджета на секретную программу по поиску и изучению средств манипулирования сознанием. Впрочем, большинство документов было уничтожено, что существенно затруднило расследование конгресса США в 1975 году.
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На земле живут бессмертные существа, причём это не вампиры и не тихоходки.
Верно! Крошечная медуза Turritopsis nutricula, размер которой колеблется от 3 до 5 мм, достигнув той стадии жизненного цикла, когда другие медузы умирают, превращается в Бенджамина Баттона и начинает молодеть. Дойдя до стадии полипа, она останавливается и начинает жить в обычном режиме, снова став медузой. Умереть медуза может только от внешних факторов — если её убьют или съедят.
Неверно. Крошечная медуза Turritopsis nutricula, размер которой колеблется от 3 до 5 мм, достигнув той стадии жизненного цикла, когда другие медузы умирают, превращается в Бенджамина Баттона и начинает молодеть. Дойдя до стадии полипа, она останавливается и начинает жить в обычном режиме, снова став медузой. Умереть медуза может только от внешних факторов — если её убьют или съедят.
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Полнолуние влияет на психику людей, поэтому в такие дни вырастает количество убийств и несчастных случаев.
Неверно. Исследование показало, что такое влияние находится в пределах статистической погрешности, поэтому если не верить в оборотней, то луна и её фазы никак не влияют на психику людей.
Верно! Исследование показало, что такое влияние находится в пределах статистической погрешности, поэтому если не верить в оборотней, то луна и её фазы никак не влияют на психику людей.
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Маловато
Знаете, пожалуй вам надо освежить ваши знания о мире. Если вы всё ещё верите, что на языке существуют разные вкусовые зоны или что кофе обезвоживает, то почитайте что-нибудь вроде вот этой статьи.
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Неплохо
Очевидно, что вы стараетесь поддерживать свои знания в актуальном состоянии, и у вас это получается. Наверняка вы не едите с земли, так как знаете, что быстро поднятое считается упавшим уже через доли секунды.
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Отлично!
Вы что, британский учёный? Зачем вам столько ненужных знаний? ;)
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