Правдивы ли ваши знания о мире, который нас окружает?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
Каждый из нас к своему возрасту обладает определённым багажом знаний. Вот только нередко то, во что мы верим, оказывается давно развеянным мифом. Сегодня мы предлагаем вам проверить, все ли ваши знания актуальны.
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