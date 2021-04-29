Тест

Правдивы ли ваши знания о мире, который нас окружает?

Каждый из нас к своему возрасту обладает определённым багажом знаний. Вот только нередко то, во что мы верим, оказывается давно развеянным мифом. Сегодня мы предлагаем вам проверить, все ли ваши знания актуальны.