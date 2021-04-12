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Что вы знаете об освоении космоса?
Многие знания - это не только многие печали. Это ещё и гарантия того, что никто не введёт вас в заблуждение, переписав историю. Проверьте, готовы ли рассказывать детям о том, кто был первым человеком в космосе.
 


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