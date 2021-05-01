С прежним наставником Евгением Плющенко она осталась в дружеских отношениях.

Москва. Российская фигуристка Александра Трусова решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее ее наставником был Евгений Плющенко. В своем Инстаграм он сообщил, что они с Сашей остались друзьями.

«По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть, когда-нибудь, спустя годы, но точно не сейчас. Остаёмся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть её ни раз на наших шоу и в гостях», - написал Плющенко.

Напомним, Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. В марте 2021 года она взяла бронзу на чемпионате мира в Стокгольме. Также под его руководством она выиграла два этапа Кубка России.