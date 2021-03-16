Молодой хоккеист из Санкт-Петербурга скончался в больнице после матча

Шайба соперника попала Тимуру Файзутдинову в сонную артерию.



Ярославль. Ярославская область. Получивший тяжелую травму на льду защитник «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

12 марта команда Файзутдинова играла в Ярославле с местным «Локомотивом» в рамках 1/8 финала Кубка Харламова. Шайба соперника ударила спортсмена в сонную артерию. Пострадавшего увезли в реанимационное отделение.

Тимуру Файзутдинову было 19 лет. Он провел около 200 матчей, был капитаном молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург».