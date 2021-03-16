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Молодой хоккеист из Санкт-Петербурга скончался в больнице после матча

13:29, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
Молодой хоккеист из Санкт-Петербурга скончался в больнице после матча
13:29, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
273
0
#спорт\n#хоккей\n#Ярославль\n#трагедия\n#смерть\n#спортсмены
Фото: pixabay.com
273
0

Шайба соперника попала Тимуру Файзутдинову в сонную артерию.

Ярославль. Ярославская область. Получивший тяжелую травму на льду защитник «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

12 марта команда Файзутдинова играла в Ярославле с местным «Локомотивом» в рамках 1/8 финала Кубка Харламова. Шайба соперника ударила спортсмена в сонную артерию. Пострадавшего увезли в реанимационное отделение.

Тимуру Файзутдинову было 19 лет. Он провел около 200 матчей, был капитаном молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург».

13:29, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
273
0
#спорт\n#хоккей\n#Ярославль\n#трагедия\n#смерть\n#спортсмены