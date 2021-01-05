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Сборная России поборется за бронзу в молодежном чемпионате мира по хоккею

14:20, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
Сборная России поборется за бронзу в молодежном чемпионате мира по хоккею
14:20, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
122
0
#Россия\n#Канада\n#хоккей
Фото: pixabay.com
122
0

Матч с Финляндией пройдет 6 января.

Канада. Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил RT во вторник, 5 января.

Напомним, россияне вышли в полуфинал, где должны были сразиться с хозяевами льда. В итоге Россия потерпела поражение от Канады со счётом 0:5. В другом полуфинале финская сборная уступила США со счётом 3:4.

Таким образом, Россия и Финляндия поборются за бронзу на чемпионате 6 января. В битве за золото в тот же день сойдутся Канада и США.

14:20, 05 января, 2021
Дмитрий Стрелков
122
0
#Россия\n#Канада\n#хоккей