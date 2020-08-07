Футбольный клуб «Амкар» возродили в Перми

Первая игра обновленной команды назначена на 15 августа.



Пермь. Пермский край. В Перми решили воссоздать футбольный клуб «Амкар». Под этим брендом будет выступать команда «Академия», сообщает пресс-служба правительства региона.

Власти края подписали соответствующее соглашение с Федерацией футбола России и Министерством спорта. Финансировать клуб, расширять спортивную инфраструктуру, содержать спортсменов и тренеров планируют за счет частных инвесторов и спонсоров.

Основу команды составят игроки «Академии», молодые спортсмены из Пермского края, в основном 2002 года рождения. Свой путь в спорте они начинали еще в футбольной школе «Амкар». Главным тренером клуба стал Эрик Ашурбеков, капитаном команды – Кирилл Кочетов.

О готовности помочь в тренировках и подготовке футболистов уже заявили бывшие игроки «Амкара», среди которых экс-капитан клуба Дмитрий Белоруков.

Перед игроками и тренерским составом «Амкара» поставлена задача выйти к 2023 году в Футбольную национальную лигу (первый дивизион). А пока команда будет играть в Первенстве России среди любительских клубов – Лиге КФК. Первая игра состоится, как ожидается, 15 августа против команды из Омска.

Напомним, ФК «Амкар» был основан в 1994 году. Выступал в российской Премьер-лиге с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России, участник Лиги Европы. Лучший результат в чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги – 4 место в сезоне 2008 года. В 2018 году из-за финансовых затруднений клуб был расформирован.