Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Соревнования прошли в Австрии.

Грац. Австрия. Россиянки взяли все медали на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в австрийском Граце. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.

16-летняя фигуристка Алёна Касторная завоевала «золото» в женском одиночном катании, показав результат 240,81 балла. «Серебро» взяла Анна Щербакова, её результат 237,76 балла. «Бронзу» – Александра Трусова с 225,34 балла.

Все спортсменки дебютировали на чемпионате Европы.

За спиной у Касторной победа в Гран-при 2019, «серебро» на чемпионате России 2019. Ей также принадлежит мировой рекорд по количеству баллов в финале Гран-при – 247,59.