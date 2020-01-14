Футболист Смолов пообещал жениться на внучке Ельцина

Марии Юмашевой не исполнилось еще 18 лет.



Густавия. Заморское сообщество Франции Сент-Бартелеми. Федор Смолов намерен создать семью с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал «7 дней».

По данным издания, свадьбу сыграют на острове Сент-Барт в Карибском море, где парочка находится сейчас на отдыхе. Но произойдет это событие не раньше, чем невеста станет совершеннолетней. Сейчас избраннице 29-летнего спортсмена всего 17 лет.

На странице Смолова в Instagram недавно появилась фотография, на которой его обнимает Мария Юмашева. Ее мать - младшая дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, отец - Валентин Юмашев.