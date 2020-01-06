Сборная России уступила канадцам в финале молодежного ЧМ 2020 года

Матч прошёл в Чехии 5 января.

Острава. Чехия. Сборная России уступила канадцам в финале молодежного чемпионата мира 2020 года. Как передаёт Газета.ру, матч состоялся в воскресенье, 5 января.

Первый тайм прошёл без голов. Счёт игры открыли россияне на 30-й минуте усилиями Никиты Александрова. Канадцы сравняли через минуту благодаря удару Дилана Козенса. Усилить преимущество российской сборной помог Григорий Денисенко, примерно через десять минут ещё один гол в ворота канадцев оформил Максим Сорокин.

За две минуты сборной Канады удалось сравнять счёт. Заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл и Баррет Хэйтон. За четыре минуты до конца встречи канадцы оформили ещё один гол стараниями Экила Томаса. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу Канады.