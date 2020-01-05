Сборная России по хоккею сыграет с канадцами в финале молодёжного ЧМ

Сборная Канады обыграла в полуфинале Финляндию.

Острава. Чехия. Сборная Канады в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира разгромила финнов со счётом 5:0, обеспечив себе выход в финал. Об этом сообщают «Известия».

Первую шайбу в ворота Финляндии канадцы забили уже на второй минуте встречи, вторую и третью на четвёртой минуте. Хоккеист Тай Делландреа отличился на пятнадцатой минуте, а последнюю для команды и вторую личную шайбу забил Алексис Лафренье на 48 минуте.

В другом полуфинальном матче сборная России обыграла шведских хоккеистов. Наши спортсмены встретятся с канадцами в финале молодёжного чемпионата мира 5 января.