Медведева отказалась продолжить участие в чемпионате России по фигурному катанию

Спортсменку подвели ее коньки.

Красноярск. Красноярский край. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России в Красноярске. Как сообщает «Интерфакс», это стало известно после публикации стартового списка участниц перед произвольной программой.

Ранее сообщалось, что перед короткой программой у Медведевой возникли проблемы с коньками. Тем не менее, она заняла пятое место с результатом 71,08 балла.

Далее фигуристка опробовала новые коньки, но потом решила вернуться к поврежденным. Однако на предстартовой тренировке в субботу, 28 декабря, Медведева справилась лишь с одним элементом программы и покинула лед.

Добавим, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. По итогам будут названы составы мужских и женских российских сборных на чемпионат Европы в австрийском Граце и чемпионат мира в канадском Монреале.