Узбекистанский боец ММА погиб после поражения россиянину в Грозном

У мужчины случился инсульт.

Грозный. Чечня. Боец ММА из Узбекистана 27-летний Бекзод Нурматов скончался после поражения россиянину Беслану Исаеву на турнире АСА 100 в Грозном. Об этом пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Поединок прошел 4 октября. По данным портала Sports.uz, после боя Нурматова доставили в больницу, где он впал в кому. Причиной смерти спортсмена назвали инсульт.

Семья Нурматова сообщила, что тело доставят в Узбекистан во вторник, 8 октября, в этот же день пройдут похороны.

По ходу карьеры в смешанных единоборствах Бекзод Нурматов провел 13 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел 2 поражения.